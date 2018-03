Der Fachkräftemangel in der Eventbranche ist schon spürbar. Jahr für Jahr steigen die Umsät-ze der Live-Kommunikation, aber gerade in mittelgroßen und kleinen Agenturen fehlen hoch qualifizierte Leute mit Erfahrung.

Ein Invest an branchenspezifischer Weiterbildung ist hier dringend angezeigt, z. B. die 360-Grad-Weiterbildung für Eventfachkräfte des Studieninstitutes für Kommunikation. Insglück-Geschäftsführer und Famab-Vorstandsmitglied Detlef Wintzen bestätigte diesen Mangel jüngst in „Die Welt“: „Es fehlt an hoch qualifizierten Leuten mit Erfahrung. Wer nicht im Fo-kus steht, hat noch größere Probleme, passende Fachkräfte zu finden.“

Agenturen sollten hier vorausschauend und aktiv tätig werden: Berufsbegleitende Weiterbil-dung ist für Eventfachkräfte der einzige Weg, sich neben dem Job fachgerecht zu qualifizie-ren. Darauf ist das Studieninstitut für Kommunikation seit 20 Jahren spezialisiert und bietet entsprechende IHK-geprüfte Fernlehrgänge und Wochenendseminare an, vom Eventmanager oder Veranstaltungsfachwirt bis hin zum Bachelor Event- und Messemanagement oder Master Eventmarketing.

Die aktuelle Studie „Fachkräftebedarf in der Event- und Messebranche 2018-2023“ der TU Chemnitz wurde unterstützt vom Studieninstitut für Kommunikation und der Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH. Sie kann hier kostenfrei angefordert werden.



www.studieninstitut.de