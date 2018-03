Der deutsche Kongressfachverband degefest widmet sich auf seinen diesjährigen Fachtagen aktuellen Trends, die für die Veranstaltungswirtschaft besonders wichtig sind. Im Mittelpunkt stehen dabei die Folgen von Digitalisierung, Feminisierung, Wissensmanagement und Wissenstransfer, Aus- und Weiterbildung sowie Social-Media.

Modern formatiert präsentieren sich die Fachtage 2018 vom 14. bis 16. Juni 2018 in der Osnabrückhalle als Mix von Keynotes, Workshops, Pecha Kuchas oder Fishbowl und werden ergänzt durch eine Fachausstellung sowie die Jahreshauptversammlung. Die Fachtage richten sich an die Mitglieder des degefest, sind aber offen für alle, die an der Thematik interessiert sind.

Prof. Dr. Kim Werner, seit 2018 neue Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats, wird dazu in ihrer Heimatstadt Osnabrück die Fachtage mit der Keynote „Trends in der Veranstaltungsbranche“ eröffnen und einen aktuellen Überblick zu den entscheidenden Entwicklungen mit ihren Auswirkungen bieten. Von Beginn an wird das Publikum aktiv in die Veranstaltung einbezogen. Hier greifen die Veranstalter das Konzept der zurückliegenden Fachtage auf und entwickeln es mit zahlreichen interaktiven und partizipativen Formaten weiter. Moderiert wird die Veranstaltung erneut durch Sarah Müller, die durch das Fachtagsprogramm führen wird.



www.degefest.de