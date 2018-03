"Kein anderes Marketinginstrument bietet so viele Möglichkeiten zum persönlichen Dialog wie eine Messe." Mit dieser Botschaft wirbt die Kampagne „Erfolg durch Messen“ des AUMA – Verband der deutschen Messewirtschaft in diesem Jahr erneut für die Vorteile des Mediums.

„Willkommen, wo die Chemie stimmt“ – das Leitmotiv der Kampagne setzt die Atmosphäre auf der Messe wirkungsvoll in Szene: Die Chemie stimmt zwischen Ausstellern und Kunden, aber sie stimmt auch zwischen Kosten und Nutzen der Messebeteiligung. Die Gestaltungs-Idee adaptiert das Periodensystem der chemischen Elemente und bildet aus den Elementbezeichnungen neue Begriffe. Schlüsselwörter wie „Faktor Akquise“, „Faktor Dialog“ und „Faktor Nähe“ sollen Unternehmer auf den Besuch der Kampagnenwebsite www.erfolgdurchmessen.de neugierig machen. Dort stehen Zahlen, Fakten und Argumente für einen erfolgreichen Messeauftritt zur Verfügung, darunter auch drei Erklärvideos.

Das Maßnahmenpaket der crossmedialen Kampagne umfasst Anzeigen in überregionalen Tageszeitungen und Wirtschaftsmedien, Banner-Werbung auf Wirtschafts-Portalen und die Teilnahme mit einem Informationsstand an diversen Marketing-Veranstaltungen für kleine und mittelständische Unternehmen in ganz Deutschland. Zielgruppe der Marketingaktion sind Geschäftsführer und Marketing-Entscheider von kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland.

Zum Auftakt ist der AUMA am 15. März mit einem Informationsstand auf dem Mittelstandstag in Mainz vertreten und informiert über Messen und Messebeteiligungen. 12 weitere Marketing-Veranstaltungen für den Mittelstand werden folgen.



www.auma.de