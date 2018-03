Die dfv Conference Group setzt durch eine Kooperation mit der republica GmbH neue Impulse. Unter dem Motto „POP - Power Of People“ werden parallel zur re:publica 2018 am 3. und 4. Mai in Berlin erstmalig vier Konferenzen gemeinsam ausgerichtet.

An beiden Tagen geben jeweils zwei halbtägige Symposien zu den Themen „digital food“, „digital retail“, „women in fintech“ und „experience marketing“ Raum für fachbezogenen Austausch, Wissenstransfer und Begegnung. Auf der Bühne stehen u.a.:

experience marketing

Michael Willeke, Director Integrated Marketing Communications Western Europe, The Coca-Cola Company

Mark Ralea, Managing Director, Glossybox Germany/Austria/Switzerland

Niko Lindauer, Leiter Sponsoring & Events, INTERSPORT Deutschland eG

digital retail

Martin Wild, Chief Innovation Officer, MediaMarktSaturn-Gruppe

Karl Krainer, Gründer und Chief Thinker, Gedankenfabrik

Christian Siehler, Co-Founder & Head of Product, sensape

digital food

Verena Bahlsen, Co-founder, Hermann's

Paul Gebhardt, Co-founder, GuruCollective

Christian Hamerle, Data Kitchen

women in fintech

Lanna Idriss, Bankdirektorin, BHF-Bank

Leitha Matz, Co-Founder & COO, Zuper

Maria Pennanen, Co-founder, Accelerator Frankfurt

Den kreativen Raum für die Fachkonferenzen bietet das Deutsche Technikmuseum in unmittelbarer Nähe zur re:publica 2018. Im Zuge der Symposien haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, an einem geführten re:publica-Rundgang sowie an Meet-ups teilzunehmen. Die Tickets inkludieren freien Zugang zur re:publica am Tag der jeweiligen Fachkonferenz.

Die re:publica in Berlin ist die größte Konferenz zu den Themen Digitalisierung und Gesellschaft in Europa. Gleichzeitig gehört sie zu den weltweit außergewöhnlichsten Festivals für digitale Kultur. Ziel der re:publica ist es, die Chancen und Vorteile der Digitalisierung in den einzelnen Lebensbereichen vorzustellen und diese gleichzeitig bei einem Blick hinter die Kulissen kritisch zu beleuchten.

https://fachkonferenzen18.re-publica.com/de