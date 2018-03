Die dieses Jahr bereits zum achten Mal verliehenen Eventex Awards haben sich zu einer anerkannten Expertise für außergewöhnliche Leistungen in der Eventbranche entwickelt. Im Laufe der Jahre wurden die Awards zu einer Demonstration der Best Practices, der originellsten Ideen und der wichtigsten Innovationen von heute sowie zu einem Ideenpool für diejenigen, die Inspiration suchen.

VOK DAMS, die Agentur für Events und Live-Marketing, konnte bei diesem internationalen Wettbewerb gleich vier Auszeichnungen gewinnen. Überzeugt wurde die fachkundige Jury von dem Projekt „LEXUS Pressekonferenz on Demand“ auf der IAA 2017. Besonders die innovative Form der Pressekonferenz als mixed Reality Programm, das mittels einer VR-Brille (Microsoft HoloLens) jederzeit individuell erlebt werden konnte, machte das Projekt zum Highlight auf der Messe.



80 Finalisten in 26 Kategorien, die aus 35 Ländern der Welt ausgewählt wurden, konkurrierten um die begehrten Preise. Einmalig war in diesem Jahr auch die Awardverleihung selbst, die rein online durchgeführt wurde. Als Livestream bei Facebook oder YouTube konnten Teilnehmer aus aller Welt an jedem Ort die Show verfolgen.

Ausgezeichnet wurde VOK DAMS in den Kategorien:

Best Experiential Event, Best Promotional Event und Best Customer Engagement Event.



www.vokdams.de