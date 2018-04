Ein perfektes Event ist das Ziel einer jeder Location und eines jeden Veranstalters. Beim 4. Sofatalk von Eventsofa wird der Musikunternehmer René Rennefeld die Erfolgsformel für die perfekte Vermarktung eines Events verraten.

René Rennefeld ist Musikunternehmer mit über 75 weltweiten Gold- und Platinauszeichnungen. Er hat den Entertainment Bereich im „Nhow Hotel“ entwickelt und zählt mit seinen Teambuilding-Events „inspired by music“ zu den erfolgreichsten Kreativen in Deutschland. René Rennefeld spiegelt seine Erfahrung aus dem Musikbusiness auf jede andere Branche.

Der vierte Sofatalk wird am Dienstag den 17.04.2018 von 18:30 bis 20:30 Uhr in der neuen Location BeachMitte, Caronline-Michaelis-Straße 8, 10115 Berlin stattfinden, die Urlaubsgefühle aufkommen lässt. Anmeldungen sind hier möglich.



www.eventsofa.de