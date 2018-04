Spektakuläre und inspirierende Locations & Hotels stellen sich am 18. und 19. April 2019 Veranstaltungsplanern vor. Die Touren starten mit der interaktiven Ausstellung MEET GERMANY FORUM im neu eröffneten Design Offices Berlin Humboldthafen. Kreative Visionen treffen auf Talente, Produkte und Dienstleister der Event-Branche. Das Ziel: Information, Innovation und Interaktion.



Weitere außergewöhnliche und frisch renovierte Locations wie der Nordbahnhof Two Buddhas, das Restaurant Weihenstephaner – im neuen Look & Feel, die geheimgehandelten Heckmannhöfe, das exklusive ASANTA, der beeindruckende U3-Tunnel sowie THE REED am Alexanderplatz laden am 18. April zum „Tag der offenen Tür“ ein. Auch der 19. April hält so einige Überraschungen parat: Die Besucher erwartet das im letzten Jahr neu eröffnete THE MIX – Victor's Eventlocation Berlin, ein Blick hinter die Kulissen des MediaTech Hub Potsdam, eine Besichtigung des Filmparks Babelsberg und der in Szene gesetzten „Neuen Berliner Straße“ sowie ein Get together im Stone Brewing World Bistro & Gardens Berlin.



Veranstaltungsplaner können per E-Mail an presse@event-destinations.com mit dem Betreff „MEET BERLIN 2018“ einen Link zur Anmeldung anfordern.

www.event-destinations.com