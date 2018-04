Für alle Hamburger Weiterbildungen der Bildungs-Kooperation zwischen IBIT (Internationales Bildungs- & Trainingszentrum für Veranstaltungssicherheit) und Mischa Karafiat Event- & Projektmanagement wird jeweils ein Förderplatz vergeben.



Ab sofort haben Menschen aus ehrenamtlichen Strukturen bzw. von Veranstaltungen mit einem besonderen gesellschaftlichen Engagement die Möglichkeit, sich für einen Förderplatz für Weiterbildungen rund um Veranstaltungssicherheit zu bewerben und so zu stark reduzierten Preisen (aktuell 50 Prozent des Nettopreises) an den Schulungen Weiterbildungen teilzunehmen. Das Bewerbungsverfahren ist sehr einfach gehalten: An einer konkreten Weiterbildung Interessierte senden eine aussagekräftige Email mit einer Beschreibung ihrer Veranstaltung und ihrer Arbeitsstruktur an foerderplatz(at)ibit.eu



Die Veranstaltungen:



Bewerbung bis zum 17.4.2018, 12 Uhr für:

Zertifizierter Veranstaltungsleiter für Events - 15.-17.5.2018 Barclaycard Arena Hamburg

www.ibit.eu/bildung/veranstaltungsleitung/



Bewerbung bis zum 27.8.2018, 12 Uhr für:

Professional Certificate in Event Safety & Security Management - 24.-28.9.2018 Barclaycard Arena Hamburg

www.ibit.eu/bildung/prof-cert/