Die Messe München Locations sind in diesem Jahr Veranstaltungsort für mehr als 150 Gastevents. Mehr als 60 davon finden im ICM – Internationales Congress Center München statt.



Das Besondere bei dieser Location ist allerdings weniger die schiere Anzahl, als vielmehr die Unterschiedlichkeit der Formate. Dabei steht 2018 ganz im Zeichen der Mediziner. Den Auftakt bildet der Kongress der European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), der vom 26. bis 30. Mai 2018 im ICM sowie der Halle B1 stattfindet. Vom 24. bis 28. Juli ist das ICM dann Gastgeber der 26. Fortbildungswoche für praktische Dermatologie und Venerologie (FOBI). Mit dem Kongress der European Society of Cardiology (ESC) steht vom 25. bis 29. August ein besonderes Highlight auf dem Programm. Dieser weltweit größte und bedeutendste Kongress für Kardiologen wird nicht nur das gesamte ICM belegen, sondern zudem noch sechs Hallen der Messe München.



Darüber hinaus feiert das ICM im Herbst zwei Premieren: Zunächst ist der Kongress für Viszeralmedizin vom 12. bis 15. September erstmals zu Gast im ICM - und dies gleich mit Vollbelegung. Vom 19. bis 23. Oktober folgt dann die European Society for Medical Oncology (ESMO) mit ihrem Kongress für Onkologiespezialisten. Alleine zu den genannten Medizinkongressen werden insgesamt rund 70.000 Teilnehmer erwartet.



www.messe-muenchen.de