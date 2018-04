C2 International, der führende Ausrichter von Geschäftskonferenzen, kooperiert mit der IMEX Group um Innovation und Kreativität im gesamten Meeting- und Eventsektor voranzutreiben.



Es ist das erste Mal, dass C2 International eine Kooperation mit einer anderen Veranstaltung geschlossen hat. Die zunächst auf drei Jahre angelegte Partnerschaft verbindet die Visionen beider Organisationen durch spezielle Veranstaltungen auf den Messen der IMEX Group und bei weiteren Gelegenheiten. Ziel der Kooperation zwischen der IMEX Group und C2 International ist es, die Meeting- und Eventbranche weiterzubilden und zu inspirieren sowie beide Organisationen inhaltlich in Bezug auf Innovation und Kreativität weiterzuentwickeln.

Carina Bauer, CEO der IMEX Group, erklärt:„Wir sind sehr angetan von der Art und Weise, wie C2 International Veranstaltungen konzipiert und durchführt. Unsere beiden Organisationen sind fest von der Notwendigkeit von Präsenzveranstaltungen überzeugt. Gleichzeitig sehen wir einen großen Bedarf an innovativen Event-Konzepten, welche die persönlichen Interaktionen auf Veranstaltungen noch werthaltiger und so die Events nachhaltig erfolgreicher machen.

Unsere Mission im IMEX-Team ist es, die Meeting-Branche zu vereinen und zu entwickeln. Wir wollen allen Branchenteilnehmern helfen, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen zu erweitern und Mehrwerte durch innovative Event-Konzepte zu generieren. Unsere Partnerschaft mit C2 International hilft uns dabei, dieses Ziel zu erreichen. So können wir allen unseren Besuchern und Ausstellern auf der IMEX in Frankfurt und Amerika neue und kreative Erfahrungen bieten. Wir freuen uns darauf, mit dem visionären Team von C2 International zusammenzuarbeiten.“



