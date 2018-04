Dorint GmbHNach erfolgreicher Einführung ihres Buchungs-Tools hat die Dorint GmbH hilfreiche Neuerung entwickelt

Wenige Klicks genügen, um die nächste Tagung schnell zu einem Erfolg zu machen. Seitdem das neue Online-Buchungstool vor fast einem Jahr auf den Markt gekommen ist, haben sich die Abläufe für Businesskunden der Dorint Hotels & Resorts deutlich vereinfacht. Statt zeitintensiver Abstimmungen mit dem Eventteam reicht die Eingabe des Datums, der Personenzahl sowie eventueller Übernachtungs- und Verpflegungswünsche, um die Buchung in Echtzeit abzuschließen. „Die Einführung des Tools war ein Meilenstein für die Online-Buchung und macht die Abläufe in der MICE-Planung deutlich schneller und effizienter“, sagt Karl-Heinz Pawlizki, Geschäftsführer der Dorint GmbH und fügt hinzu: „Von unseren Geschäftskunden haben wir durchweg positives Feedback erhalten. Viele von Ihnen haben bereits mehrfach bei uns gebucht.“

Während der knapp einjährigen Laufzeit hat die Kölner Hotelgruppe an hilfreichen Neuerungen gearbeitet, um die Buchung künftig noch komfortabler zu gestalten. Ab sofort können Businesskunden ihre Konferenz nicht nur über die übergeordnete Homepage www.dorint-tagung.com planen, sondern auch direkt über die Website des gewünschten Dorint Business Hotels. Zur preislichen Transparenz tragen die neuen Preis-Widgets auf den Unterseiten der Hotels bei. Dort haben Kunden die Möglichkeit, den Gesamtpreis pro Tag mit anderen Tagen zu vergleichen und gegebenenfalls auf einen günstigeren Zeitraum auszuweichen. Zudem steht das Buchungstool unter www.dorint-meetings.com inzwischen auch in englischer Sprache zur Verfügung und erleichtert somit Gästen aus aller Welt die Planung.



www.dorint.com