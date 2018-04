Der Trend zur Digitalisierung hat längst auch die Veranstaltungsbranche erreicht. Das betrifft auch die Suche nach einer passenden Location: Denn wer ein Event plant, informiert sich meist erst einmal im Internet über entsprechende Angebote. Das Kongress Palais Kassel bietet hierfür eine Vielzahl von Möglichkeiten – bis hin zu virtuellen Tools, mit denen sich Veranstaltungen komfortabel online planen lassen.



Ob Kongresse, Tagungen oder Publikumsmessen: Das Kongress Palais Kassel bietet dank seiner vielfältig nutzbaren Räumlichkeiten und Flächen ideale Voraussetzungen für Veranstaltungen jeder Art und Größe. Damit sich Veranstaltungsplaner zukünftig ein noch besseres Bild über die zahllosen Möglichkeiten machen können, hat das Kongress Palais eine Reihe von virtuellen Planungstools entwickelt, mit denen sich Kassels zentrales Veranstaltungshaus in allen Dimensionen online erkunden lässt. Doch das Kongress Palais geht noch einen Schritt weiter und bietet seinen Kunden nun auch eine neue, individualisierte Angebots-Website an, die sämtliche Details zum geplanten Event enthält. Innovatives Services, die im Zeitalter der Digitalisierung immer mehr Kunden gerne in Anspruch nehmen.



Hierzu erläutert Andreas Bilo, Geschäftsführer Kassel Marketing: „Ob es um neuartige digitale Services für Veranstaltungen geht, wie Veranstaltungs-Apps und Mediencheck-Anwendungen oder um innovative Marketing- und Planungstools im Internet: Das Kongress Palais nimmt bundesweit eine Vorreiterrolle ein, wenn es um das Thema ,digitalisiertes Veranstaltungshaus‘ geht.“

Mithilfe eines neuen virtuellen 360°-Rundgangs in hochauflösender HD-Qualität, der auf der Website des Kongress Palais zur Verfügung steht, kann man sich einen detaillierten Überblick über die Räumlichkeiten und Flächen sowie den Außenbereich der Location verschaffen. Dabei lassen sich sämtliche nutzbaren Bereiche wahlweise „pur“ oder mit Panoramafotos aus dem realen Veranstaltungsbetrieb betrachten. Auf diese Weise entsteht ein noch lebendigerer Eindruck von den zahllosen Möglichkeiten, die das Kongress Palais bietet. Gleichzeitig sind für jeden Saal und jede Fläche nützliche Informationen abrufbar, von der Raumkapazität über Bestuhlungsvarianten bis hin zur technischen Ausstattung. Weiterführende Fragen können dann im Anschluss per Live-Chat mit dem Team des Kongress Palais besprochen werden.



www.kongress-palais.de