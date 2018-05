Die Hamburger Kommunikationsagentur Panem et Circenses (PeCKommunikation) - bekannt durch die MICEboard Community und zahlreichen Marketingaktivitäten für internationale Kunden in der MICE Branche - verstärkt sich mit Lara Landskröner und Enric Garcia Rios. Beide kommen aus Spanien zur Agentur.



Enric Garcia Rios - seit 1991 beim Convention Bureau Barcelona und MICE Promotion Manager für die Märkte Benelux, CEE, Middle East, China und Japan - wechselt zur Hamburger Kommunikationsagentur und geht damit als Steuermann beim MICEboard an Bord. Mit Rios holt die Hamburger Agentur einen der bekanntesten Köpfe der internationalen MICE-Branche an die Elbe. „Wir haben mit Enric nicht nur einen führenden Branchenkenner, sondern auch einen international sehr geschätzten Fachmann gewinnen können. In der Position des Global Customer Relationship Managers wird er nicht nur das neue und doch bekannte Gesicht für die MICE-Kunden unserer Agentur, sondern wird sich auch um die internationale Promotion und den Sales kümmern“, so Peter Cramer.

Lara Landskröner hat in Las Palmas und Sevilla studiert und dort ihren Master in

MICE Tourism, Event & Congress Management absolviert. Erfahrungen im MICE

Tourism hat sie in Frankreich, Dubai und Spanien gesammelt. Bei PeC-

Kommunikation verantwortet sie als Project Managerin die Planung, Organisation und Durchführung von MICE-Fachveranstaltungen.



www.pec-kommunikation.de