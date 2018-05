WerteEvent mit Relaunch in Bad Saarow "Fail for Success"

Der diesjährige Veranstaltungsort der Werte-Gemeinschaft der deutschen Eventbranche steht fest. Im Hotel Esplanade in Bad Saarow werden Vertreter der Veranstaltungsindustrie am 29. August 2018 den Relaunch des WerteEvents erleben.

„Abgesehen von der exklusiven Keynote-Speakerin werden wir generell den Show-Charakter etwas runterfahren, was nicht bedeutet, dass wir keinen Spaß haben werden“, beschreibt Veranstalter Bernd Fritzges den Ansatz der Veränderungen und ergänzt: „Allerdings verzichten wir bewusst auf kostenintensive Inszenierungen, Show-Programm und bei den Workshops besteht nicht mehr der Bedarf, Profi-Speaker ausfindig zu machen.“ Denn die Konferenz solle nur Teilnehmer ansprechen, die ausschließlich auf Basis ihrer intrinsischen Motivation dabei sein wollen und sich stärker einbringen möchten. Die Atmosphäre der Veranstaltung solle dabei nicht leiden.

Das nun entwickelte Programm kommt mit neuen Inhalten und organisatorischen Abläufe daher. So startet die Werte-Konferenz wie auch in den Vorjahren bereits am Vorabend mit einem Get-together für Teilnehmer, Unterstützer und Organisatoren. Der eigentliche Kongresstag beginnt am 29. August um 11 Uhr mit einer Keynote der amtierenden und erfolgreichsten Profi-Boxkämpferin aller Zeiten. Ramona Kühne wird unter dem Titel „Fail for Success“ u. a. die Frage beantworten, wie man mit Niederlagen umgeht.

Danach folgen jeweils im Wechsel drei Workshop-Slots mit zwei Match-Making Netzwerkpausen. Die Agenda gestaltet die Werte-Gemeinschaft selbst. Im Vorfeld werden Themen, Anregungen und weitere Anstöße bei Teilnehmern und Unterstützern, sogenannten WertePionieren eingeholt. Im Anmeldeprozess sind die Vorschläge alle transparent sichtbar.

Derzeitig wurden von den Veranstaltern Themenvorschläge eingebracht:

• Warum brauchen wir den WerteKodex in der Veranstaltungsbranche?

• Wie sollen sich die Werte-Gemeinschaft, das WerteEvent und der WerteKodex weiterentwickeln?

• Wer aus der Werte-Gemeinschaft möchte sich stärker einbringen?

• Welche neuen Netzwerke unterstützen die WerteFoundation?

Der Ausklang mit Barbecue und intensiven Gesprächen bis in die Nacht bleibt ebenfalls bestehen. „Auch wenn es ein wenig wie die Vermischung unterschiedlicher klassischer und interaktiver Veranstaltungsformate wirkt, so ist dieser Ablauf die Kombination unserer positiven Erfahrungen und Wünsche der Werte-Gemeinschaft“, erläutert Fritzges.

www.werte.foundation