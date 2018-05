Die Forscherfabrik Schorndorf ist Satellitenstandort des Science Centers „experimenta“ in Heilbronn. Das Konzept von Milla & Partner lädt Kinder und Jugendliche zum Experimentieren und Entdecken ein. Ihr Besuch führt auf eine Forschungsreise durch die Welt der Natur, der Technik und Energie, mit einem besonderen Fokus auf die Themen Bewegung und Mobilität.



Vom Laserpuzzle zum Windkanal, vom Schwebeball zur Druckluftrakete – sieben Themenwelten halten spannende Experimente für die jungen Besucher bereit. Die insgesamt 50 Versuchsanordnungen sollen Kindern Naturgesetze und technische Vorgänge buchstäblich greifbar machen. „Die Forscherfabrik soll ein Ort der Partizipation sein, kein Ort der Überwältigung“, sagt Johannes Milla, Kreativdirektor und Geschäftsführer von Milla & Partner, „Tüfteln und Bauen wird in der Forscherfabrik groß geschrieben.“



Am Anfang ihrer Reise durch das offen gestaltete Science Center lernen die Kinder und Jugendliche den geistigen Paten der Forscherfabrik kennen: Schorndorfs großen Sohn Gottlieb Daimler. Sie erhalten einen kurzen Einblick in seinen Beitrag zur Entwicklung des Automobils. Der Erfindergeist von Gottlieb Daimler steht Pate für das Erlebnis, das die Kinder in der Forscherfabrik haben. „Seine“ Werkbank zieht sich wie ein roter Faden als methodischer und gestalterischer Ansatz durch die Ausstellung. Zusammen mit den fiktiven Begleitern Emma und Gottlieb erkunden die jungen Besucher im Anschluss die Ausstellung. Im Parcours Wahrnehmung & Bewegung können sie ihre Wahrnehmung schärfen und erleben, dass sie selbst das beste Forschungsinstrument sind. In den drei folgenden Forschungsfeldern Natur & Umwelt, Mobilität und Energie lernen sie die Grundprinzipien der Forschung kennen und können eigene Experimente durchführen.

