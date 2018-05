Wie vermarkten und verkaufen andere Veranstalter Events und was macht diese so erfolgreich? Was kann ich von ihnen lernen und welche Tools sind momentan in der Branche angesagt? Antworten auf diese und weitere Fragen will die Eventreihe „Xing Events Academy“ vermitteln.



Im Rahmen der XING Events Academy werden aktuelle Entwicklungen und Best-Practice-Beispiele im Bereich Eventvermarktung und Teilnehmermanagement vorgestellt. Anhand von interaktiven Workshop-Sessions werden Teilnehmern verschiedene Produkte live gezeigt und erklärt, wie sie beispielsweise durch den Einsatz von Vermarktungslösungen oder mit Einlass- und Ticketinglösungen Events erfolgreicher gestalten können.



„Wir sind immer auf der Suche nach neuen Formaten, um unsere Kunden bestmöglich in ihrem Eventmanagement zu unterstützen. Mit der Xing Events Academy-Reihe geben wir Veranstaltern die einmalige Chance, echte Branchen-Insights und Best Practice Beispiele zu erfahren und sich über die aktuellen Entwicklungen in der Eventbranche aus erster Hand zu informieren“, freut sich Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, Geschäftsführer der XING Events GmbH.



Die Workshops werden auf den jeweiligen Wissensstand der Teilnehmer abgestimmt. Im Rahmen eines Get-Together können Teilnehmer Themen direkt mit den externen Speakern und den Experten von Xing Events vertiefen. Die Xing Events Academy ist kostenfrei und macht vom 17. Mai bis 23. August Halt in München (17.05.), Berlin (29.05.), Wien (06.06.), Köln (14.06.) und Zürich (23.08.).



www.xing-events.com/lp/xing-events-unterwegs/