100PRO – Die Ausbildungsinitiative der Veranstaltungswirtschaft war im April 2018 sowohl auf der Prolight + Sound in Frankfurt als auch auf der Azubiveranstaltung Meet Hamburg sichtbar und Teil des jeweiligen Vortragsprogramms.

Während auf der Weltleitmesse für Medien- und Veranstaltungstechnik Prolight + Sound insbesondere die Hintergründe und der Umgang mit den seit 2016 novellierten und nun erstmals anstehenden Zwischen- und Abschlussprüfungen im Ausbildungsberuf Fachkraft für Veranstaltungstechnik im Focus standen, ging es bei der Meet Hamburg in erster Linie um Basisinformationen der Veranstaltungstechnik für die Veranstaltungskaufleute. Ralf Stroetmann vom Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik e.V. (VPLT) und Mitbegründer der Ausbildungsinitiative 100PRO war Referent beider Programme. „Für die Sicherung der Fachkräfte von Morgen ist es uns wichtig, bei jeder Gelegenheit auf die Bedeutung der Ausbildungsqualität hinzuweisen. Wenn wir heute nicht verantwortungsbewusst und hochwertig ausbilden, werden wir morgen enormen Problemen gegenüber stehen. Das zeichnet sich bereits jetzt schon ab“, so Stroetmann. „100PRO ist eine ideale Plattform zur Sensibilisierung für dieses Thema.“

Gute Ausbildungsqualität in der Veranstaltungswirtschaft sichtbar machen ist das Ziel der Ausbildungsinitiative 100PRO. Auf Initiative des EVVC wurde gemeinsam mit den Verbänden AUMA, VPLT und FAMAB ein Ausbildungskodex entwickelt, der in prägnanten Leitlinien die wichtigsten Bausteine der Ausbildung zu Veranstaltungskaufleuten und Fachkräften für Veranstaltungstechnik verdeutlicht.



WWW.100PRO.ORG