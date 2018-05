MICE access entwickelt ersten voll automatisierten RFP-Prozess, welcher die

Bearbeitungszeit von Tagungsanfragen in der Hotellerie auf 0 reduziert und dem Kunden maximale Geschwindigkeit garantiert. Hierfür kooperiert MICE access mit der Expedia Group.

MICE access verschmilzt das bewährte RFP Verfahren für Tagungsanfragen mit live Preisen und Verfügbarkeiten des sogenannten „Instant Booking“ Prozesses. Das Ergebnis ist ein hybrider Anfrageprozess: Sind für ein angefragtes Hotel und die jeweilige Veranstaltungskonfiguration live Daten verfügbar, wird das Angebot automatisiert generiert und dem Veranstaltungsplaner in umgehend dargestellt. Kann kein Angebot generiert werden, wird die Tagungsanfrage im bewährten RFP Verfahren an das ausgewählte Hotel gesendet. Die Entwicklung der RFP-Automatisierung hat MICE access gemeinsam mit der Expedia Group vorangetrieben. Die Lösung eignet sich insbesondere für kleinere, unkomplexe Veranstaltungen. Hotels, die die MICE Lösung der Expedia Group einsetzen profitieren davon, dass Sie keine Zeit in die Angebotserstellung investieren müssen. Sie geben ihr Tagungsangebot automatisiert, basierend auf ihren eingestellten dynamischen Preisen und Verfügbarkeiten, ab. Das schafft in den Veranstaltungsbüros Kapazitäten, die in die Bearbeitung der großen, wirtschaftlicheren Veranstaltungen investiert werden können. Veranstaltungsplaner freuen sich über Angebote, die für die angeschlossenen Hotels unmittelbar nach Absenden der Anfrage verfügbar sind und den Bedarf zu 100% decken. Denn lange Wartezeiten auf Angebote werden heute kaum mehr akzeptiert.

Sven Bergerhausen, Geschäftsführer der MICE access GmbH ist begeistert über diese neue Technologie: “Wir freuen uns sehr mit Hilfe unseres Technologie-Partners, der Expedia Group und unseren Partnern aus der Hotellerie dieses neue Verfahren als erste MICE-Plattform anbieten zu können. Bereits zu Beginn des Jahres 2017 haben wir angekündigt einen Instant-Booking Prozess bei uns voll zu integrieren. Dass diese Integration aber so innovativ sein wird, haben

wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht gedacht.“



