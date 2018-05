Die Premiere der „She Means Business“ verzeichnet über 400 Anmeldungen. Die Konferenz am Vortag der Imex (14. Mai 2018) im Kap Europa der Messe Frankfurt wurde aus der Taufe gehoben, „weil wir glauben, dass der Austausch von Erfahrungen und Meinungen der beste Weg für Frauen ist, miteinander und mit Männern ins Gespräch zu kommen, um die Zusammenarbeit zu fördern und gemeinsam Vielfalt und Geschlechtergleichstellung zu erreichen“, so Carina Bauer, CEO der Imex Group, die die „She Means Business“ gemeinsam mit der tw tagungswirtschaft veranstaltet.

In der inspirierenden Keynote „Women in Space“ entführten die Astronauten-Trainerin Laura Winterling und die Kampfpilotin Majorin Nicola Baumann die überwiegend weiblichen Gäste ins All. Der Rat an alle Frauen: „Traut Euch etwas!“ Und das auch gegen alle Widerstände. Karin Nordmeyer, Chairwoman des UN Women National Committees wartete mit einigen haarsträubenden Zahlen auf, etwa einer Studie, die errechnet hat, dass es noch 217 Jahre dauern würde, bis auf der Welt Geschlechtergleichstellung herrschen würde. „Men AND Women have to change minds“, so ihre Botschaft. Während etwa Susanne Labonde, Director Global Employer Branding bei SAP, die Kraft der Netzwerke beschwor und an die anwesenden Frauen appellierte, sich gegenseitig zu unterstützen, forderte Lyn Lewis-Smith „We need to change the cultures, not the women!“

