Mit neuen Veranstaltungen im Rahmen des EduMonday, beeindruckenden Learning Labs, der Live Zone und vielen Ideen und Möglichkeiten für innovative Meetings und Events hat sich die diesjährige IMEX in Sachen Kreativität und Erlebnisfaktor deutlich weiterentwickelt. Zusätzlich lenkte das Fokusthema „Legacy” – das Übernehmen von Verantwortung – die Aufmerksamkeit der Branche auf die Zukunft.



Als Ergebnis dessen erwies sich die IMEX 2018 laut Ray Bloom, Chairman der IMEX Group, als „die bisher kreativste und spektakulärste IMEX, pulsierend mit Leben und Energie. Die Bemühungen der Aussteller und ihr Einfallsreichtum bei der Gestaltung hochwertiger und attraktiver Stände reflektieren ihr Vertrauen in die Zukunft und die Resilienz der gesamten Branche. Das ist sehr ermutigend.“



Dieses Vertrauen zeigte sich auch in den Kontakten zwischen Ausstellern und Einkäufern während der Messe. Fast 9.000 Hosted Buyer und Besucher nahmen an der IMEX teil und führten insgesamt 68.000 vereinbarte Gespräche mit Ausstellern. 74 Prozent aller Gesprächstermine waren mit einem RFP versehen.



Die IMEX räumte dem Thema Technologie, das auf dem MICE-Markt immer stärker an Bedeutung gewinnt, ebenfalls mehr Platz ein: Veranstaltungsplaner erhielten neue Gelegenheiten, sich unabhängig von einzelnen Tools über Technologien beraten zu lassen, Produkte auszuprobieren und rund um das neue Tech Café zu erleben, was Unternehmen in diesem Bereich zu bieten haben.



Die Halle 9 der Messe Frankfurt bot in diesem Jahr gleich mehrere Eye-Catcher und beeindruckende Innovationen, darunter die Learning Labs des neuen IMEX-Partners und Spezialisten im Bereich Business-Events, C2 International: das SkyLab, in dem sich Meetings in luftiger Höhe realisieren lassen, sowie das Dark Lab, das ebenfalls Einkäufer und Aussteller in seinen Bann zog. Die IMEX-Teilnehmer zeigten sich außerdem fasziniert von der Live Zone mit unterhaltsamen Live-Acts und -Aktivitäten sowie vom Co-Working Campus by ZEUS Event Tech. Diese Angebote sind ebenfalls Ergebnisse neuer Partnerschaften der IMEX mit den Branchen-Akteuren Best of Events, memo-media und ZEUS. Ray Bloom sagte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit unseren neuen strategischen Partnern und danken ihnen – ebenso wie allen unseren langjährigen Partnern – sehr herzlich für ihre Unterstützung, mit der sie das IMEX-Erlebnis in dieser Woche maßgeblich verstärkt haben.“



Die Teilnehmer des IMEX Policy Forums diskutierten über Themen wie Globalisierung, die Resilienz von Städten und das Übernehmen von Verantwortung unter dem Titel „The Legacy of Positive Policy Making“ als Teil des IMEX 2018-Fokusthemas. An der neuen Legacy Wall, die dieses Fokusthema illustrierte, versammelten sich zahlreiche Gedanken zur Rolle der Meeting-Branche. Das Fokusthema „Legacy“ thematisierten auch einige der mehr als 250 Weiterbildungsveranstaltungen im Inspiration Hub.



Den Startpunkt der neuen Initiativen markierte der EduMonday mit drei erfolgreichen Veranstaltungen: Rising Talent für Nachwuchskräfte, She Means Business und das Agency Directors Forum. Zusammen mit der PCMA Business School, Exclusively Corporate und dem Association Day boten diese Veranstaltungen mehr maßgeschneiderte Inhalte für klar definierte Zielgruppen als jemals zuvor.



Ray Bloom sagte zusammenfassend: „Die kreativen und experimentellen Facetten der Messe haben deutlich mehr Ausstrahlung erreicht, als wir es noch vor einem Jahr erwartet haben. Neue Ideen, ein hohes Maß an Kreativität und neue Events haben in Kombination mit der Vielzahl an Geschäftskontakten dafür gesorgt, dass diese Woche für die IMEX und die gesamte Branche sehr bedeutsam war.” Die nächste IMEX in Frankfurt findet vom 21. bis zum 23 Mai 2019 statt.



www.imex-frankfurt.com