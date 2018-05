Cvent Inc. hat die Resultate der Top 50 Meeting Hotels in Europe Studie veröffentlicht. Aufgrund der erhöhten Nachfrage im MICE-Geschäftsbereich werden Veranstaltungsorte in Europa dieses Jahr nicht wie in der Vergangenheit in der Rubrik Europa, Nahost und Afrika zusammengefasst, sondern in einer eigenen Liste aufgeführt.



Das Verzeichnis basiert auf Analysen der MICE-Buchungen im Cvent Supplier Network, durch welches 2017 zur Unterstützung von über 715.000 Events weltweit mehr als $14,7 Mrd. und über 40 Millionen Übernachtungen gebucht wurden. “Laut Branchenforschung beträgt der derzeitige Wert der MICE-Branche weltweit $750+ Mrd. und wächst kräftig. Europa dominiert mit einem Marktanteil von 42% und bietet Hotels in der Region gewaltiges Potenzial, um MICE-Geschäftschancen gewinnbringend zu nutzen”, erklärt Bharet Malhotra, Senior Vice President of Sales für Cvents Hospitality Cloud. “Basierend auf diesen Markttrends schien es uns sinnvoll, eine Liste ausschliesslich für Europa zu erstellen und der Branche top Veranstaltungsorte für Meetings und Events in Europa zu bieten.”

Die Highlight der Liste: Hilton belegt die drei Spitzenplätze bezüglich Generierung von MICE-Geschäften in Europa: Hilton Prague, Hilton London Metropole, The Double Tree by Hilton, Amsterdam Centraal Station (Reihenfolge in der Aufzählung)- Marriott, Hilton, and IHG (Reihenfolge in der Aufzählung) sind die top drei Hotelketten auf der Top 50-Liste. Mit 12 bzw. 10 Hotels auf der Top 50-Liste bieten Deutschland und Spanien die gröβte Auswahl von Veranstaltungsorten im Verzeichnis.



