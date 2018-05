Das Start-up-Format Captain MICE Future kommt als Retter der innovativen Veranstaltungen in fünf Städten mit zehn revolutionären Start-ups der Eventbranche zusammen. Dieses Jahr ist das Format sogar auf der CEBIT in Hannover am Start. So haben Veranstaltungsplaner die Möglichkeit, mit einem Besuch auf der Cebit gleich zwei wichtige Veranstaltungen rund um Innovation und Digitalisierung miteinander zu verbinden.

Veranstaltungen sollen begeistern, mitreißen, faszinieren, die Nerven kitzeln und vor allem im Gedächtnis bleiben – all diese Punkte erfüllt das Format Captain MICE Future. Der Clou in diesem Jahr: Am 15.6. ist das Format erstmals auch auf der CEBIT in Hannover vertreten. Beim SCALE11, dem Gründer-Event der CEBIT, hat jedes Start-up die Möglichkeit, mit dem Slam auf der großen Bühne innerhalb von zwei Minuten seine Geschäftsidee vorzustellen.

Im Anschluss daran geht es in den SCALE11 Konferenzraum wo das Speed Geeking stattfindet. Hier hat jedes Start-up die Chance, sich vor einer kleinen Gruppe von Veranstaltungsplanern bestmöglich zu präsentieren. Ähnlich wie beim Speed Dating ertönt dabei nach fünf Minuten ein akustisches Signal und die Planer wechseln zum nächsten Start-up – eine Art Business-Speeddating sozusagen. Der Tagessieger wird dann auf der öffentlichen Start-up Stage verkündet. Wer letztendlich das Zeug dazu hat, mit seiner Geschäftsidee durchzustarten und die Zukunft der Veranstaltungsbranche mitzugestalten, entscheidet das Publikum. Das Start-up, welches es schafft die Veranstaltungsplaner in allen fünf Städten am stärksten zu überzeugen, erhält den Captain Mice Future Award 2018, sowie ein Marketingsupportpaket sponsored bei VDVO und H-Hotels.com im Wert von 15.000 Euro

Durch die positive Entwicklung des Formats und die daraus resultierende Verknüpfung mit der CEBIT, können die Veranstaltungsplaner gleich zwei wichtige Veranstaltungen miteinander verbinden. Im Fokus beider Formate stehen dabei sowohl Innovation, als auch Digitalisierung.

Die Captain MICE Future Tour findet am 04.06.2018 in Bad Soden, 15.06.2018 in Hannover auf der CEBIT, 28.06.2018 in München, 29.06.2018 in Basel und 16.07.2018 in Berlin statt.



www.captainmicefuture.de