Nach dem erfolgreichen Mitarbeiter-Casting für das erste me and all hotel in Düsseldorf setzt die neue Hotelmarke auch in Mainz auf ein innovatives Rekruiting-Event statt eines klassischen Bewerbungsprozesses.

Gesucht wird ein „Explorer“-Team – schon der Name der Mitarbeiter der me and all hotels zeigt, wie sehr diese als Teil des Hotelerlebnisses gesehen werden. Wichtiger als gute Noten und ein perfekter Lebenslauf sind für die Hotelmarke daher Bewerber mit Leidenschaft und einem offenen und kommunikativen Charakter. „Die Bewerber werden vielleicht überrascht sein, dass wir sie in einer lockeren Atmosphäre in einer besonderen Location mit DJ und Streetfood begrüßen und nicht im Businesslook in einem langweiligen Tagungsraum“, erzählt Holger Hanselmann, Manager des me and all hotel mainz, das im September 2018 eröffnen wird. Location der Wahl ist die Halle 45, die mit ihrem ursprünglichen Industriecharme als ehemalige Waggonfabrik für ein besonderes Ambiente sorgt, das in ähnlicher Form im me and all hotel zu finden sein wird. Denn dort trifft raues Industrial Design auf farbenfrohen Hygge-Style. „So bekommen die Bewerber direkt einen Eindruck vom me and all-Gefühl und spüren wie sehr das Eventkonzept mit unseren Local Heroes – Musikern und Künstlern aus Mainz und Umgebung - ihre tägliche Arbeit prägen wird“, findet Holger Hanselmann.

Zum Casting gehören verschiedene Workshops, in denen sich die potenziellen Explorer kennenlernen und zeigen, wie neugierig, offen, inspirierend und authentisch sie sich in unerwarteten Situationen verhalten. „Da ein klassisches Vorstellungsgespräch wenig über die Charaktereigenschaften eines Bewerbers verrät, haben wir zusammen mit dem Beratungsunternehmen Performance Solutions dieses Castingkonzept entwickelt“, erläutert Otto Lindner, Vorstand der Lindner Hotels AG, deren Zweitmarke die me and all hotels sind. „Freude an der Arbeit mit Menschen und einen gewissen Dienstleistungsgedanken setzen wir bei den Explorern voraus. Aber noch wichtiger ist uns, dass sie ihre eigene Persönlichkeit zeigen, offen und mit Inspiration an ihre Aufgaben herangehen und unsere Gäste begeistern und einfach happy machen.

http://meandallhotels.com