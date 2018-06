MICE Club LIVE vom 10. bis 12. Juni 2018 in Köln Where is the beef?

Die fünfte Ausgabe des MICE Club LIVE findet vom 10. bis 12. Juni 2018 in Köln statt. Das Motto für 2018 lautet: „Where is the beef? – Für mehr Substanz bei Events“. Am Wochenende davor wird es wieder eine Pre-Tour für die teilnehmenden Planer geben, um die vielseitigen Möglichkeiten für Veranstaltungen jeder Art in der Rheinmetropole ausführlicher kennenzulernen.

Nach der Premiere in 2013 findet der MICE Club LIVE mit seiner Jubiläumsausgabe im kommenden Jahr zum zweiten Mal in der Heimatstadt des MICE Clubs statt. Christian Woronka, Leiter des Cologne Convention Bureaus, unterstützt den MICE Club in der Planungsphase mit seinen Netzwerkkontakten: „Wir freuen uns, dass der MICE Club LIVE 2018 zurück zu seinen Wurzeln nach Köln kommt. Entdecken Sie neue Locations, Trends und seien Sie Teil eines Netzwerks, das für seinen regen Diskurs bekannt ist. Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen spannenden Austausch und viel Vergnügen.“

So dürfen sich die Teilnehmer bereits jetzt auf spannungsgeladene Locations und wie gewohnt anspruchsvolle und differenzierte Inhalte rund um das Thema freuen. „Wir leben in Zeiten, in denen alles an uns vorbeifliegt. Das digitale Zeitalter hat dazu geführt, dass Konsumenten knallhart aussortieren und bewerten können, was für sie wichtig ist. Und was nicht. Deshalb ist auch bei Events wieder Substanz gefragt“, so Veranstalter und Initiator Dominik Deubner.

