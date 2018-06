verbaende.com-Infotag „Digitalisierung: Technik, IT & Software“

Die Digitalisierung macht auch vor Verbänden nicht halt. Klassische Verbandsprozesse werden zunehmend digitaler und dadurch ändern sich auch verbandsinterne Strukturen.



Am 25. September 2018 ist es daher wieder soweit und der verbaende.com-Infotag „Digitalisierung: Technik, IT & Software“ öffnet seine Pforten in Berlin. Über 200 Besucher aus Verbänden suchen auf dem verbaende.com-Infotag nach innovativen Lösungen, die den Verband als Gesamtes voranbringen können: sei es im Bereich der Kommunikation, Information oder der (Veranstaltungs)Interaktion.

Über 40 Aussteller haben die exklusive Gelegenheit, sich u. a. zu den Themen Augmented & Virtual Reality, Customer-Relationship-Management (CRM) für Verbände, Cloud-Anwendungen, Collaboration-Tools oder Kommunikation & Netzwerk auf der Veranstaltung vorzustellen.

Bereits vor über sechs Jahren wurde die Plattform „verbaende.com-Infotag“ ins Leben gerufen, um Verbände bei der Suche und beim Einsatz neuer technischer Lösungen für die Verbandsarbeit zu unterstützen.

Ihr Plus: Als Leser der tw tagungswirtschaft (Fachmagazin sowie Newsletter) erhalten Sie einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent auf den regulären Ausstellerpreis. Bitte geben Sie auf dem Anmeldeformular das Stichwort „tw“ an.



Bei Fragen kontaktieren Sie:

Sinan Yildirak

Tel.: 0228 93 54 93-20

E-Mail: yildirak@verbaende.com



Die Ausstellerbroschüre können Sie hier herunterladen:

https://infotag-software.de/