Die DMC-Repräsentanz STR proMICE hat sich im Mai 2018 die in Thailand ansässige Minor Hotel Group zur Seite gestellt. Ab sofort repräsentiert STR proMICE neben 15 weltweiten MICE-DMCs auch fünf hausinterne Marken der Minor Hotel Group Anantara Hotels.

Die Hospitality-Produkte der Hotelgruppe ermöglichen Planern durch eine große Auswahl an Hotels und Resorts, jede Art von Incentive, Konferenzen sowie Produktpräsentationen zu bereichern. Das Portfolio der Minor Hotel Group umfasst 161 Hotels und Resorts in 26 Ländern im Asien-Pazifik-Raum, dem Nahen/Mittleren Osten, Afrika, Indischen Ozean, Europa und Südamerika. „Dieser Schritt macht es unseren Kunden noch leichter, bei uns das passende Produkt und MICE-Erlebnis zu finden. Nun können wir auch die MICE-Planer bedienen, die ein außergewöhnliches Hotel, Resort oder Camp suchen.“, so Carol Kahmann.



