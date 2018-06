Zum fünfjährigen Jubiläum fand der MICE Club Live vom 10. bis 12. Juni 2018 zum Thema ‚Where is the beef? – Für mehr Substanz bei Events‘ in Köln statt. 80 Teilnehmer bekamen zahlreiche Impulse auf der Suche nach dem „Beef“ in Veranstaltungen, lernten abwechslungsreiche Locations kennen und reflektierten in wechselnden Workshop-Settings, was die Substanz von guten Events ausmacht und wie der Weg dahin beschritten werden kann.



Highlight war der Auftritt des finnischen Filmemachers Petri Luukkainen, der in seiner Opening Keynote von seinem Selbstexperiment berichtete, ein Jahr lang ohne sein gesamtes Hab und Gut zu leben. Zu den Locations, die in den zweieinhalb Tagen in wechselnden Settings bespielt wurden, zählten die neue Winebank Köln, die große Dock One-Halle, der Harbour Club und die Coworking-Räume in den Design Offices Dominium. Als kreative Open Air-Bühne mit Kultcharakter durfte das Freiluftatelier von Schrottkünstler Odo Rumpf mit seinem Odonien als Gastgeber der Abendveranstaltung am ersten Tag auftreten.



Die inhaltlichen Impulse reichten von der Heldenreise als dramaturgischer Plot über den Spannungsbogen bei Events bis hin zur Customer Experience. Aber auch Themen wie New Work, Meeting Characters und Meetingarchitektur wurden teils in kurzen Wissensduschen oder vertiefenden Workshops behandelt.



„Der MICE Club Live unterscheidet sich von anderen Branchenevents vor allem durch die hohe Dialogdichte zwischen den Teilnehmern während der zweitägigen Veranstaltung. Dabei hat stets der inhaltliche und mehrwertorientierte Austausch Vorrang vor werblichen Sales-Botschaften. Das ist der Grund, warum zum MICE Club LIVE die Top-Entscheider der Branche kommen: Die High Potentials der Branche investieren nur dann zwei Tage abseits ihres Schreibtisches, wenn sie eine konzentrierte Ladung an Inspiration, werthaltigen Kontakten und ins Detail inszenierten Locations geboten bekommen“, so MICE Club-Gründer Dominik Deubner.



Wie schon im vergangenen Jahr wurde in Partnerschaft mit Streamdust und Eventnet ein Webcast der Veranstaltung im Internet sowie ein Live-Stream einzelner Impulse in Facebook bereitgestellt. Austragungsort und Termin für 2019 gab Veranstalter Dominik Deubner bereits während der diesjährigen Veranstaltung bekannt. Vom 16. bis 18. Juni 2019 wird der MICE Club Live erstmals in Berlin über die Bühne gehen.



