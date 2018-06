Vom 16. bis 29. April 2018 begleitete GAHRENS + BATTERMANN das ADC-Festival in gleich drei Hamburger Locations und sorgte für die technische Inszenierung eines der größten Events in der europäischen Kreativbranche.



Unter dem Motto „Fütter deine Kreativität“ verlieh der Art Directors Club für Deutschland (ADC) e.V. auch in diesem Jahr wieder die begehrten ADC-Nägel für die erfolgreichsten Kommunikationsideen aus der europäischen Kreativbranche. Rund um die Preisverleihung fand eine Vielzahl von Begleitveranstaltungen statt, die GAHRENS + BATTERMANN erneut unterstützte.

Neben der Awards Show, wurden auch die vorangegangene Jurytagung, die After Show Party und eine begleitende Ausstellung mit Technik-Equipment ausgestattet. Während die Jurytagung im Volksparkstadion stattfand, wurden der Kongress und die Awards Show in der alten Fabrik Kampnagel inszeniert. Die Ausstellung mit Rahmenprogramm und Führungen fand im Museum der Arbeit statt. Für die dort benötigte Präsentationsfläche stellte das Team um Tobias Czurgel die Beschallungsanlage sowie ein 84"-Display zur Verfügung.

„Mein gesamtes Team und mich hat es sehr gefreut, das ADC-Festival abermals umsetzen zu dürfen. Größer als die Freude darüber war wohl nur die zwei Meter große Spiegelkugel über der Tanzfläche“, resümierte Tobias Czurgel lächelnd.



