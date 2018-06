Informatik-Absolventin der Freien Universität Gretta Hohl erreicht mit dem Start-up das Finale der Google.org Impact Challenge 2018.

Die von einer Absolventin der Freien Universität ins Leben gerufene Online-Plattform TeachSurfing hat es unter die zehn "Leuchtturm-Projekte" der "Google.org Impact Challenge" geschafft, einem Förderwettbewerb für innovative Ideen und gemeinnützige Organisationen in Deutschland. Das Projekt der Informatikerin Gretta Hohl wurde dafür mit 250.000 Euro ausgezeichnet. Ziel des Projekts ist es, engagierte und kompetente Referentinnen und Referenten auf unterschiedlichen Fachgebieten zu finden, auszubilden und zu vermitteln. Über die Online-Plattform können sie Wissen und Erfahrungen digital anbieten und lokal mit Interessierten teilen, vor allem mit Schülern, Non-Profit-Organisationen und Vereinen. Gretta Hohl, Entwicklungsingenieurin und Alumna der Freien Universität, gründete das Start-up im Jahr 2015 gemeinsam mit ihrer Kollegin Miganoush Magarian. Es setzte sich im Wettbewerb gegen mehr als 2.500 andere Projekte durch.



"Wir wollen mit TeachSurfing Bildungsangebote schaffen und dabei soziale und kulturelle Barrieren durch den persönlichen Wissensaustausch überwinden", betont Gretta Hohl. So würden in Deutschland 100 Freiwillige zu Referentinnen und Referenten - "TeachSurfern" - fortgebildet mit dem Ziel kostenfreie Seminare für lokale Gemeinschaften halten zu können. Themen der Seminare sind beispielsweise fremde Kulturen, Karriere-Entwicklung und digitales Know-how. Die Ausbildung steht allen Interessierten und Engagierten gleichermaßen offen. Gemeinschaften, Vereine, Schulen und Organisationen, etwa Nichtregierungsorganisationen, können sich auf www.teachsurfing.org anmelden und Gastgeber der Referenten und Referentinnen werden.

Bis zum Juni 2018 wurden auf diese Weise mehr als 130 Workshops in elf Ländern organisiert und mehr als 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht.

www.teachsurfing.org