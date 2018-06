Sie sind jung, kreativ und innovativ. Doch häufig fehlt ihnen noch die entsprechende Bühne, um ihre Ideen zu präsentieren. Hier setzt die Stage|Set|Scenery mit einem speziellen Programm für Startups an: Auf der internationalen Fachmesse für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik, die vom 18. bis zum 20. Juni 2019 in Berlin stattfindet, können sich junge Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche einem internationalen Fachpublikum präsentieren, wichtige Geschäftskontakte knüpfen und neue Märkte für sich erschließen.

Dafür erhalten sie attraktive Sonderkonditionen: Startups, die nicht älter sind als drei Jahre, können zu einem Pauschalpreis von 1.250 Euro netto auf der Stage|Set|Scenery ausstellen. Die Pauschale umfasst einen 7,5 Quadratmeter großen Messestand inklusive Standbau, Möbel, Teppichboden, Strom, Ausstellerausweisen, AUMA-Gebühr und Media-Package.

Bereits im vergangenen Jahr waren vielversprechende Startups bei der Stage|Set|Scenery mit dabei: Die FRAMED immersive projects GmbH & Co. KG beispielsweise, hat im SoundLab die Soundinstallation usomo live präsentiert. Das System macht digitalen Ton dreidimensional erlebbar und verwandelt Räume in begehbare, interaktive Klanglandschaften. „Ganz nach dem usomo-Prinzip, ist das Publikum in Klanglandschaften abgetaucht, die sie durch die freie Bewegung im SoundLab, individuell erforschen konnten“, erläutert Geschäftsführer Steffen Armbruster. „Die Stage|Set|Scenery war für uns eine großartige Plattform, usomo auf einer professionellen, etablierten Messe zu präsentieren, um neue nationale und internationale Kontakte zu knüpfen. Wir trafen ein sehr interessiertes und begeistertes Publikum, mit dem es im Anschluss an unsere Systemdemonstration einen sehr spannenden Informationsaustausch gab.“

www.stage-set-scenery.de