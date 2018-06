Über 450 Teilnehmer befassten sich bei der Mexcon in Wiesbaden unter anderem mit Aspekten der digitalen Transformation



Die digitale Transformation prägt die Veranstaltungsbranche, stellt sie vor Herausforderungen und bietet neue Chancen: Vor diesem Hintergrund beleuchtete die „Meeting Experts Conference“ (Mexcon), die am 21. und 22. Juni im RheinMain CongressCenter (RMCC) in Wiesbaden stattfand, vor allem Aspekte der Digitalisierung bei der Organisation von Tagungen, Kongressen und Events. Über 450 Fachbesucher der Tagungs-, Kongress- und Eventbranche aus Deutschland und Europa - darunter auch internationale Teilnehmer des diesjährigen „ICCA CEC Summer Meeting“ - besuchten Vorträge und interaktive Sessions oder nahmen an Exkursionen in Wiesbaden und der Umgebung teil.



Matthias Schultze, Managing Director des GCB German Convention Bureau: „Thema der Mexcon 2018 waren die ‚Industry Challenges‘ - insbesondere die digitale Transformation. In einer sich immer schneller wandelnden Welt, in der lebenslanges Lernen zunehmend an Bedeutung gewinnt, kommen Tagungen und Kongressen, die Wissen vermitteln, eine immer wichtigere Rolle zu. Hier ergeben sich durch die digitale Transformation Potenziale und Chancen, die es zu nutzen gilt.“



Auch über die Mexcon hinaus beleuchtet das GCB mit seinen Kooperationspartnern, dem EVVC und VDVO diese Herausforderungen und untersucht gemeinsam mit dem Fraunhofer IAO die Auswirkungen der Plattformökonomie für die Tagungs- und Kongressbranche. Am Ende der Mexcon zog der scheidende langjährige EVVC-Präsident Joachim König eine Bilanz der seit 2012 andauernden Kooperation mit dem GCB: „Die gemeinsame Erfolgsgeschichte der Mexcon ist ein starker Beleg für die Möglichkeiten und Chancen, die Kooperationen in der Branche möglich machen. Das GCB und der EVVC können dabei auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurückblicken, die für die Zukunft Mut macht, das Format noch weiter zu entwickeln und weitere neue Ideen und Möglichkeiten ins Auge zu fassen“.



"Wir hoffen, dass dieses Modell noch weiter Schule macht und wir in Zukunft vielleicht auch neue Themen mit anderen Partnern gemeinsam umsetzen können. Gerne werde ich diese erfolgreiche Kooperation fortführen“, ergänzt Ilona Jarabek, die im Rahmen der MEXCON zur neuen EVVC-Präsidentin gewählt wurde.



