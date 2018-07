Wer die Roadshow des Studieninstitutes für Kommunikation „CAREER HUB ON TOUR“ in München, Düsseldorf und Hamburg verpasst hat, kann das Programm noch einmal „live“ erleben im Online-Webinar.

Prof. Dr. Cornelia Zanger, Inhaberin der Professur für Marketing und Handelsbetriebslehre an der TU Chemnitz, wird über ihre Studienergebnisse und die Herausforderungen des derzeitigen Fachkräftemangels in der Eventindustrie in einem Webinar am 9. Juli von 12:30 bis 13:30 Uhr berichten. Ihre langjährigen Erfahrungen in der berufsbegleitenden Ausbildung – u. a. aus dem MBA-Studiengang Eventmarketing –, zahlreiche wissenschaftliche Publikationen und die jährliche „Wissenschaftliche Konferenz Eventforschung“ haben sie zu einer der Leitfiguren der deutschen Eventforschung gemacht.

Prof. Zanger wird die Ergebnisse ihrer Studie „Fachkräftebedarf in der Event- und Messebranche 2018-2023“ präsentieren und Stellung nehmen zu maßgeblichen Fragen wie: Was sind die zukünftigen Anforderungen an Fachkräfte der Event- und Messebranche? Wie ist die aktuelle Fachkräftesituation zu bewerten? Wie kann ein Aktionsplan Fachkräftesicherung für die Branche aussehen?

Am Ende des Webinars wird Prof. Zanger auf die Fragen der Webinarteilnehmer eingehen. Angesprochen sind Nachwuchstalente, Fach- und Führungskräfte aus der Veranstaltungs¬branche, die ein berufsbegleitendes Studium anstreben, Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter mit einem Studium fördern möchten sowie alle, die sich für Themen wie Fachkräftemangel, Mitarbeiterqualifizierung und Trends in der Veranstaltungsbranche interessieren. Die Teilnahme ist kostenfrei.

www.studieninstitut.de