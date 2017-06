Düsseldorf Congress Sport & Event (DCSE) Chinesische Eventplaner zu Gast in Düsseldorf

Seit Sommer 2015 beteiligt sich Düsseldorf Congress Sport & Event (DCSE) an einer Initiative des German Convention Bureau (GCB) zur Bearbeitung des chinesischen Marktes und empfing vom 18. bis 20. Mai 2017 eine zwölfköpfige chinesische Delegation, bestehend aus Journalisten und Mitarbeitern aus Event- und Kongressagenturen in Düsseldorf.



Die asiatischen Partner bekamen die Gelegenheit, die Landeshauptstadt und ihre Tagungsakteure vor Ort kennenzulernen. Auf dem Programm stand u.a. ein Besuch des Deutschen Tischtennis-Zentrums. Zehn Tage vor dem Start der Liebherr Tischtennis-Weltmeisterschaften traf die Delegation auf Oberbürgermeister Thomas Geisel, die stellvertretende chinesische Generalkonsulin Lili Tao, Konsularattaché Xiwen Yan und die Tischtennis-Bundestrainerin Jie Schöpp. „Für die Veranstaltungsplaner ist diese Reise eine perfekte Gelegenheit, Düsseldorf und das weltoffene Lebensgefühl der Landeshauptstadt zu erleben“, sagt Henghong Yang, der das German Convention Bureau in China repräsentiert. Auch Hilmar Guckert, Sprecher der Geschäftsführung von DCSE, freut sich über die Möglichkeit, Düsseldorf als internationale Veranstaltungsdestination zu präsentieren: „Wir wollen die Partnerschaft zu China weiter ausbauen und zeigen, dass die Landeshauptstadt optimale Rahmenbedingungen und eine hochentwickelte Infrastruktur für Veranstaltungen bietet.“ (wün)



www.d-cse.de