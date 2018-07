Vom 07. bis 10. Juni 2018 fand bereits zum dritten Mal der MICE PEAK statt. Nach Bern und Interlaken in der Schweiz 2016 und Malta 2017 war Den Haag, die „City of Peace and Justice“, der Schauplatz der Fachveranstaltung für Veranstaltungsplaner aus Deutschland, der Schweiz und Österreich.



Der MICE PEAK ist eine Fachveranstaltung für Meeting-, Event- und Incentiveplaner aus dem deutschsprachigen Raum, die regelmäßig international Tagungen, Messen, Meetings, Kongresse, Incentives oder Events planen, organisieren oder beauftragen. Im Unterschied zu anderen Branchenveranstaltungen treffen die Teilnehmer beim MICE PEAK auf ausschließlich internationale Anbieter, die sich im Rahmen der Veranstaltung

sowohl interaktiv wie auch kreativ präsentieren müssen. Neben dem Austausch zwischen Teilnehmern und Anbietern im Rahmen eines interaktiven Workshops mit Gruppen- und Einzel-Präsentationen, steht die gastgebende Destination stark im Fokus dieser Veranstaltung. Daher kombiniert der MICE PEAK einen Workshop mit einem Fam-Trip und einer Weiterbildung. Diese Dreiteilung wird im Programm unterschieden in „Peak Performance“ (interaktiver Workshop), „Peak Experience“ (Fam-Trip) und „Peak Training“ (Weiterbildung).



In Louwman Museum begrüßten Nienke van der Malen, Direktor Convention Bureau Den Haag, Eric Bakermans, Director Marketing, Meetings, Conventions & Events bei NBTC Holland Marketing und Peter Cramer, Inhaber der Agentur Panem et Circenses und Organisator der Veranstaltung, die Teilnehmer und die 25 Aussteller des MICE

PEAK 2018 auf der großen Bühne im hauseigenen Theatersaal.

Ein Highlight: mit Hilfe der Auto-Lifts in der Bühne wurden Nienke van der Malen und Eric Bakermans stilecht im holländischen DAF-Oldtimer und unter dem Beifall

der Teilnehmer von unter nach oben auf die Bühne befördert um die Aussteller und die Teilnehmer persönlich zu begrüßen. Auftakt des Workshops sind am nächsten Tag traditionell die Gruppenpräsentationen der Anbieter. Hierfür wurden die Aussteller des MICE PEAK in vier Themen-Gruppen gewürfelt und hatten die Aufgabe in einer gemeinsamen Präsentation sich und ihre Leistungen zu präsentieren. 25 Aussteller und 50 Veranstaltungsplaner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz tauschten sich so einen ganzen Tag lang im World Forum Den Haag aus, bevor es anschließend an den Strand nach Scheveningen ging, um dort den Tag entspannt ausklingen zu lassen.



