Von 17. bis 20. September 2018 findet die „Planet AccorHotels – World of MICE“ Roadshow in Frankfurt, München, Köln und Berlin statt. Der Event richtet sich an Veranstaltungsplaner aus Unternehmen, Verbänden und Agenturen.



Teilnehmer haben dort die Möglichkeit zahlreiche internationale Aussteller der Accor Hotelmarken persönlich zu treffen, um sich Inspirationen für ihre MICE-Projekte zu holen. Für jedes Treffen auf der „Planet AccorHotels – World of MICE“ Roadshow pflanzt AccorHotels im Rahmen des „Plant for the Planet“ Projekts einen Baum. Bereits seit 2009 unterstützt die Hotelgruppe Wiederaufforstungsprojekte rund um den Globus, sie hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2021 zehn Millionen neue Bäume zu finanzieren. Die Pflanzaktion ist Teil des weltweiten Programms Planet 21, mit dem AccorHotels Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Strategie, Entwicklung und Innovation stellt.



Termine:

17. September 2018 – Sofitel Frankfurt Opera

18. September 2018 – Sofitel Munich Bayerpost

19. September 2018 – Pullman Cologne

20. September 2018 – Sofitel Berlin Kurfürstendamm



Der Eintritt ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Infos und Anmeldung: http://bit.ly/PlanetAccorHotelsMICEroadshow18