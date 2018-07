Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) wird in Zukunft im Rahmen ihres Veranstaltungsmanagements mit der Buchungsplattform MICE Portal zusammenarbeiten. Das neue System ermöglicht die einfache Koordination und Buchung sämtlicher Event- und Tagungskomponenten.

Als internationales Netzwerk der Land-, Agrar- und Lebensmittelwirtschaft erarbeitet die DLG mit Experten aus aller Welt zukunftsorientierte Lösungen für die Herausforderungen der Branche. Sie organisiert international führende Messen und Veranstaltungen in den Kompetenzfeldern Pflanzenbau, Tierhaltung, Land- und Forsttechnik, Energieversorgung und Lebensmitteltechnologie. Zudem werden fortlaufend Seminare und Fortbildungen zu Themen der Lebensmittelwirtschaft, Landwirtschaft und des Agribusiness angeboten. Alle DLG-Veranstaltungen werden seit Anfang Mai 2018 über das MICE Portal gebucht.

„Mit der Entscheidung für die Buchungsplattform MICE Portal hat die DLG einen weiteren wichtigen Schritt in der Professionalisierung ihres Veranstaltungs- und Reisemanagements sowie in der Optimierung ihrer Beschaffungsprozesse getan“, so Carina Richter, Referentin für das Travel Management in der DLG.

Neben der an die unternehmensspezifischen Anforderungen des DLG angepassten MICE Plattform wurde auch eine OBE (Online Booking Engine) im Travelbereich und die Bezahllösung AirPlus für beide Bereiche global eingeführt. Der standardisierte Einkauf der Travel- und Veranstaltungsleistungen und die Einführung eines transparenten Einkaufs- und Bezahlprozesses ermöglichen die erfolgreiche Konsolidierung beider Bereiche, um so Volumina besser zu bündeln und zu steuern.

www.miceportal.com