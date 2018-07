Insgesamt 15 junge Talente aus der Reisebranche haben den Deutschen Reiseverband (DRV) mit ihrer Video-Bewerbung überzeugt. Sie reisen kostenlos zur DRV-Jahrestagung, die vom 10. bis 14. Oktober im italienischen Kalabrien stattfindet.

Die Young Talents erwarten Workshops, Gespräche, ein Blick hinter die Kulissen und viele neue Eindrücke. „Wir freuen uns, dass sich in diesem Jahr wieder engagierte Nachwuchstalente aus der Touristik für die Teilnahme an der DRV-Jahrestagung qualifiziert haben. Beim zentralen Branchentreff in Kalabrien haben sie die einzigartige Möglichkeit, unsere Branche noch besser kennenzulernen, ihr Wissen zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen“, so DRV-Präsident Norbert Fiebig.

Das in diesem Jahr zum siebten Mal stattfindende Young Talents-Programm des DRV wird von 14 Paten unterstützt, so dass die erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerber kostenfrei an der DRV-Jahrestagung in Kalabrien teilnehmen können.

www.drv.de