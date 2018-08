Xing Events und die weiteren Partner der EvenTech Alliance, Heidelberg Mobil und Aditus, veranstalten dieses Jahr bereits zum dritten Mal das EvenTech Alliance Symposium in München.



Am 27. September dreht sich in den DesignOffices in den Highlight Towers alles rund um die spannendsten Digitalisierungstrends der Eventbranche. Dabei präsentieren Speaker aktuelle Themen wie die Eventvermarktung der Zukunft, Künstliche Intelligenz, Robotics sowie die Kundenzentrierung bei Veranstaltungen. Zudem können die Teilnehmer in interaktiven Workshops die neuesten Technologien am Markt selbst testen.



Das Symposium startet mit dem Vortrag von Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO Xing Events GmbH mit „Daten – der Stoff, aus dem (auch Event-)Träume sind“. Hansjörg Fetzer, Geschäftsführer der Haufe Akademie GmbH & Co. KG gibt Denkanstöße zu den Trendthemen AI, IoT und Robotics. „Warum das Internet nicht mehr weg geht, Märkte aber Gespräche bleiben“ wird Sönke Reimers, Geschäftsführer Deutscher Fachverlag GmbH belegen. Wie man es schafft, in sieben Jahren eine Konferenz von 150 Teilnehmern auf 40.000 Besucher zu steigern, schildert Jasper Ramm, Geschäftsleiter der OMR - ramp106 GmbH, anhand der Erfolgsfaktoren der Online Marketing Rockstars.



Tickets gibt es hier.

Bis zum 24. August erhalten Teilnehmer mit dem Promotioncode EVTA2018_PR 15% Rabatt