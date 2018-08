Wie begegnen wir den aktuellen globalen Herausforderungen? Wie bringen wir unsere sozialen, wirtschaftlichen und persönlichen Bedürfnisse in Balance? Auf der zweiten Q Berlin Questions Konferenz am 16. und 17. November 2018 sprechen zwölf internationale Top-Speaker zu Themen wie kulturelle Identität, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit sowie zur rasanten technologischen Entwicklung und den damit verbundenen ethischen Fragen.



Q Berlin Questions bringt Experten mit unterschiedlichen Erfahrungen und Ideen zusammen: Bruce Sterling, US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und Journalist, ist bekannt für seine Bücher zum Cyberspace und der Entwicklung des Internets. Die saudi-arabische Aktivistin und Comedian Hatoon Kadi erlangte Aufmerksamkeit durch ihre erfolgreiche YouTube-Sendung, in der sie einen satirischen Blick auf das Alltagsleben in ihrer Heimat wirft. Valerii Plotnikov ist führender russischer Biologe vom Institut zur Erforschung der Mammutfauna. Die Speaker bieten in ihren Impuls-Vorträgen neue Perspektiven auf die Fragen der Zeit. Rund 400 nationale und internationale Teilnehmer, darunter Akteure aus Politik und Wirtschaft, Wissenschaftler und Künstler, werden im ewerk Berlin erwartet.



Neben Vorträgen, Diskussionen und Performances sind geführte Touren durch die Kieze der Stadt ebenfalls Bestandteil von Q Berlin Questions. Die Vor-Ort-Recherchen und Besuche ausgewählter Institutionen stellen Anknüpfungspunkte zu den Konferenz-Inhalten her. Im Anschluss bieten private Mittagessen mit Berliner Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur die Möglichkeit zum intensiveren Austausch.



www.q.berlin