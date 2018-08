Nach der Premiere des Hotalents-Kongresses bietet Hotalents zusammen mit der Qnigge Akademie ab September eine Seminarreihe für junge Führungskräfte an. Es sind noch wenige letzte Plätze verfügbar.



Um die Führungskompetenz von jungen Direktoren und deren Stellvertretern, Abteilungsleitern und Führungsnachwuchskräften entwickeln und festigen zu können, bietet „Hotalents – der junge Hotelkongress“, der im Februar erstmals im Palatin in Wiesloch stattfand, drei verschiedene Module eines Führungstrainings powered by Qnigge Akademie an. Die Module mit den Titeln „Hurra, ich bin jetzt Führungskraft“, „Motivorientierte Führung“ und „Mitarbeitergespräche führen“ bauen aufeinander auf und sind als Einheit buchbar. In interaktiven Vorträgen, im Dialog, in der Diskussion, durch Praxisbeispiele sowie Eigenarbeit zwischen den Modulen erhalten die Teilnehmer neben den klassischen und modernen Führungsinstrumenten praxisnahes Handwerkszeug für eine gelingende und generationenübergreifende Führungspraxis.

Die Termine sind der 14. und 15. September 2018 (Modul 1), der 23. und 24. November 2018 (Modul 2) und der 1. und 2. Februar 2019 (Modul 3), jeweils von 10 bis 18:30 Uhr am ersten und von 9 bis 17 Uhr am zweiten Tag. Seminarort ist das Palatin Kongresshotel in Wiesloch. Jeder Teilnehmer erhält ein Zertifikat. Trainer und Moderator Markus F. Weidner ist Experte für Führungsqualität und Service. Er ist Autor, Trainer, Keynote Speaker und Gründer der Qnigge Akademie.



www.hotalents.de