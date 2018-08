Die erfolgreiche Initiative ruft Gäste dazu auf, mindestens ein Kilo Lebensmittel, Kleidung oder Schulmaterial an benachteiligte Orte auf der ganzen Welt zu spenden.

Mövenpick Hotels & Resorts möchte auch in 2018 mit der gemeinnützigen Aktion ‚Kilo of Kindness‘ seine Gäste motivieren, bedürftigen Familien auf der ganzen Welt zu helfen. Die erfolgreiche Initiative, die anlässlich des UN-International Day of Charity am 5. September startet, ruft nun zum vierten Mal dazu auf, mindestens ein Kilo Lebensmittel, Kleidung oder Schulmaterial an benachteiligte Orte auf der ganzen Welt zu spenden, mit Fokus auf bedürftige Familien.

In diesem Jahr unterstützen mehr als 30 Hotels in Afrika, Asien, Europa und dem Nahen Osten die Kampagne, die vom 1. bis 15. September läuft. Gäste und Besucher sind eingeladen, mindestens ein Kilo Spenden in einer der teilnehmenden Hotellobbies abzugeben, die dann von den kooperierenden Hilfsorganisationen an passende lokale Institutionen verteilt werden.Bei den Spenden sind vor allem gefragt: Schulmaterialien und Lebensmittel- sowie Kleiderspenden für Erwachsene und Kinder.

Im vergangenen Jahr wurden 8.500 Kilogramm an die teilnehmenden Hotels gespendet - eine Zahl, die Mövenpick mit seiner Kampagne 2018 übertreffen will. Jeder Gast erhält Informationen zur Aktion und wird somit motiviert, sich an der ‚Kilo of Kindness‘-Aktion zu beteiligen.

„Unsere Initiative ‚Kilo of Kindness‘ hat sich immer stärker entwickelt und wir werden 2018 unternehmensweit und über so viele Kanäle wie möglich zusammenarbeiten, in der Hoffnung, dass es das erfolgreichste Jahr der Wohltätigkeitsaktion wird," erläutert Olivier Chavy, President and CEO, Mövenpick Hotels & Resorts.

www.movenpick.com