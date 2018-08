„Zusammen sind wir ein großer Schwarm“ lautete das Thema der Non-Profit-Organisation Reefcalendar, welches am 11. August in der Messe Wien umgesetzt wurde. 8 Stunden malten 70 BodypainterInnen 272 Freiwillige an, die sich auf einer Fläche von 400 m² zum weltgrößten 3D-Bodypaintingbild zusammenfanden.

Nach mehreren Stunden und viel Farbe formten die rund 272 bemalten Teilnehmer ein riesiges 3D-Bodypaintingbild – das Größte weltweit. Zu sehen ist ein farbenprächtiges Unterwasserbild mit Korallen und Meeresbewohnern. Der Höhepunkt des Tages war das Erwecken des Bildes mit Musik und Tänzern und schlussendlich dem Schnappschuss aus über 10 Metern Höhe. „Es geht um viel mehr als Rekorde aufzustellen! Uns ist es wichtig zu sensibilisieren aber auch zusammenzuführen“, betonen die beiden Initiationen Michael Szirota und Martin Aigner, die bei ihren Tauchgängen immer wieder mit den traurigen Bildern zerstörter Unterwasserwelten konfrontiert werden.

Austragungsort war auch 2018 wieder die von Reed Exhibitions betriebene Messe Wien, die das Unternehmen dafür gerne kostenlos zur Verfügung stellte.Die Non-Profit-Organisation Reefcalendar konnte mit dem Erlös aus dem Kalenderverkauf bereits mehrere künstliche Korallenriffe, sogenannte Reefvillages, errichten. Sie schaffen somit einen neuen Lebensraum für Korallen und deren Bewohner, die zuvor schon gänzlich zerstört waren. Weitere Riffe auf den Philippinen sind bereits in den Startlöchern. Das Ziel ist, weltweit die Riffe nach und nach wiederaufzubauen.



