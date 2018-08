Aktuell hat die Agentur event-one DMC für eine franziösiche Unternehmensgruppe ein Dinner an einem für Valencia speziellen Ort organisiert: dem Mercado Central.

Bis zu 1.500 Besucher schlendern täglich über die Gänge des 1928 fertiggestellten Gebäudes und genießen die Auswahl von frischen Produkten der über 300 Händler. Dieses monumentale Gebäude im Jungendstil mit über 8.000 m2 Fläche gilt als einer der ältesten Märkte Europas und verwandelte sich im Sommer zu einem Showplatz für ein Dinner mit besonderem Flair. Für den französichen Auftraggeber organisierte die Agentur einen Abend mit Tapas, lokalen Weinen und einer Show in diesem speziellen Rahmen. Mit Hauptsitz in Valencia nutzt die Firma ihre jahrelang, gefestigten Netzwerke in Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga oder den balearischen Inseln, um anspruchsvolle Events in Spanien zu organisieren und koordinieren. Frédéric Scheel, Geschäftsführer von event-one: „Wir legen viel Wert auf eine maßgeschneiderte Konzeption und arbeiten mit hohem persönlichen Engagement – und das in fünf Sprachen.“

