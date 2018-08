Bernd Fritzges, Gründer der "Werte Foundation", kündigt an, alle materiellen Werte seiner Stiftung der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.

"Ich sehe meine Aufgabe zukünftig nicht mehr darin, zunehmend Aufmerksamkeit für den 'Werte Kodex' und das 'Werte Event' zu generieren, sondern dem auserwählten Kreis der bereits vorhandenen Gemeinschaft die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln", so Fritzges. Das heiße aber nicht, dass es die Veranstaltung nicht mehr gebe. "Nach acht Jahren erfolgreicher 'Werte Events' und dem erfolgreichen Etablieren des Werte-Kodex, der ersten Grundsatz-Charta der MICE-Branche überhaupt, gehe ich einen entscheidenden Schritt weiter! Meine Rolle verteile ich auf mehrere Schultern – auf langjährige und zugkräftige Partnerinnen und Partner der Werte-Gemeinschaft. Das ist ein überfälliger Schritt meine ich."

„Fail for success“ heißt das Masterthema des nächsten Werte Events am 29. August im Hotel Esplanade Resort & Spa Bad Saarow nicht ohne Grund. Mit der Idee für „Werte 2.0“ vor über acht Jahren hatte Fritzges zwar viel Aufmerksamkeit und Zuspruch erregen können, doch Organisation, Finanzierung und Spenden für die RTL-Initiative „Wir helfen Kindern“ seien stets "heroische Aufgaben" für den Unternehmer geblieben. Die Bilanz: 60.000 Euro an Spenden wurden in all den Jahren zusammengetragen; eine respektable Summe, auf der es nun aufzubauen gelte. Fritzges geht davon aus, dass die Veranstaltung auch 2019 stattfinden wird.