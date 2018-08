Im Rahmen der IHK Bildungsoffensive #ichwerdewas können sich Schüler in einer Berufsvorstellung über die Berufsbilder der Medien- und Veranstaltungsbranche einen ersten Eindruck verschaffen.

In der MiB, mit Standort in den MMC Studios in Köln Ossendorf, haben Schüler ab Stufe 9 die Möglichkeit, mehr über die verschiedenen Berufsbilder zu erfahren. In einem kostenlosen 30 minütigen Kurzvortrag beantwortet der Akademie Mitarbeiter Matthias Lang unter anderem Fragen über das Berufsbild und mögliche Arbeitsorte, die verschiedenen Aufgabengebiete sowie zur Förderung der Selbstmotivation.

„… Es gibt heutzutage sehr viele tolle, vor allem aber auch spannende Berufsbilder, die man jedoch erst einmal kennenlernen muss, um überhaupt Neugierde auf Mehr zu entwickeln. Mit unserem kurzen Einblick in die verschiedenen Berufsbilder schaffen wir beste Voraussetzungen dafür, dass sich die jungen Menschen weiter für eines dieser Berufsbilder interessieren“, so Matthias Lang, der mit Begeisterung immer wieder die einzelnen Berufsbilder auf´s Neue vorstellt.

„In 30 Minuten wird alles soweit „reingepackt“, was wichtig ist, um ein erstes Gefühl von dem jeweiligen Beruf zu schaffen. Ich erhielt seitens der Lehrer das Feedback, „…dass es Lust auf mehr macht.“ Da wir die Berufe auf diese Weise so praxisnah vorstellen, ist es für die Schüler eben sehr spannend und macht Lust, sich mit seiner zukünftigen Berufswahl zu beschäftigen.“

