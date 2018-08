Anfang September 2018 wird das Joint European Magnetic Symposium (JEMS) in der Rheingoldhalle Mainz stattfinden. Es handelt sich um die um-fassendste Konferenz über Magnetismus in Europa. An fünf Kongresstagen werden die aktuellsten Fortschritte der Magnetismus- und Magnetmaterial-forschung von renommierten Referenten vorgestellt. Zusätzliche Diskussi-onsrunden und Postersessions fördern den wissenschaftlichen Austausch.

Vom 3. bis 7. September treffen sich Experten des Bereichs Magnetismus aus aller Welt in Mainz zum neunten JEMS Kongress, dem größten und bekanntesten Kongress dieses Fachgebietes innerhalb Europas. Während der Symposien-Tage werden die topaktuellen Themen in der Magnetismus- und Magnetmaterialfor-schung vorgestellt und rücken in den Fokus des Fachpublikums. Der Kongress gilt als der umfangreichste seines Fachgebietes und deckt das gesamte Themenge-biet des Magnetismus ab – wie zum Beispiel Anwendungsbereiche des Biomag-netismus bis hin zu ultraschneller Spintronik und Magnonik.

Mainzplus Citymarketing unterstützt die Veranstalter in ihrer Austellungsorganisation, bei der Hotelzimmervermittlung und der Planung des Rahmenprogramms. „Ich freue mich sehr, dass wir für das Jahr 2018 die Stadt Mainz als Veranstal-tungsort für unseren Kongress nennen können. Nicht nur die Veranstaltungsloca-tion an sich entscheidet darüber, ob die Teilnehmer zufrieden nach Hause gehen, auch der Gesamteindruck einer Stadt hat Auswirkungen darauf. Die starke Ver-bindung von Mainzplus Citymarketing und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie das dazugehörige starke Netzwerk vor Ort zählen zu die-sem Gesamteindruck. Aber auch das Ambiente und das Lebensgefühl in unserer Stadt wird unsere Gäste überzeugen“, so Univ.-Prof. Dr. Jairo Sinova vom Institut für Physik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Chefplaner des Orga-nisationskomitees des JEMS-Kongresses.

www.jems2018.org