Für Hüttengaudi auf der nächsten Firmen- oder Weihnachtsfeier muss man dieses Jahr nicht bis ins Alpenland reisen. Die Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen bei München bietet Gruppen bis 60 Personen in ihrer gemütlichen Eventalm die Möglichkeit, einen urigen Abend in winterlichem Ambiente zu verbringen.

Die Weihnachtsfeier ist für viele Mitarbeiter das Highlight des Arbeitsjahres – in ungezwungenem Ambiente kann mit Kollegen gut gegessen und gefeiert werden, um gemeinsam das Jahr ausklingen zu lassen. Ein besonders authentisches und weihnachtliches Feeling vermittelt dabei die urige Almhütte auf dem Außenareal der Jochen Schweizer Arena. Erstmalig haben Firmen hier die Möglichkeit, ihre Veranstaltung in winterlichem Ambiente zu feiern und gleichzeitig die Vorteile der stadtnahen Infrastruktur zu nutzen. Auf 55 m² plus Außenbereich können Veranstaltungen für bis zu 60 Personen ausgerichtet werden. Die traditionell geschmückte Hütte mit Bar sorgt für gemütliche Atmosphäre und macht jede Feier zu etwas ganz Besonderem. Alle Veranstaltungen sind kombinierbar mit Erlebnissen der Jochen Schweizer Arena wie Bodyflying im Windtunnel oder Surfen auf der stehenden Welle sowie mit Eisstockschießen als zusätzliche Aktivität an der frischen Luft. Damit profitieren Unternehmen von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit zusätzlichem Teambuilding-Effekt für ihre Mitarbeiter.

Bis zum 31. Januar 2019 ist die Eventalm buchbar und kann so auch über die Weihnachtszeit hinaus als Location von Firmen genutzt werden. So eignet sich die Hütte beispielsweise für ein Kick-Off-Event der besonderen Art, Workshops oder Tagungen zum Jahresstart.

www.jochen-schweizer-arena.de