Sports for Life, der Veranstalter der World Corporate Games, kündigt an, dass die 23. Ausgabe der Sportveranstaltung für Firmen 2019 in Qatar stattfinden wird. Unter dem Motto „Qatar, where the World comes to compete“ werden im November 2019 rund 5.000 Teilnehmer in Doha erwartet.

Die Bekanntgabe erfolgte am Rande des Qatar-Germany Investment & Business Forums in Berlin, wo eine Delegation aus Qatar Vertreter der deutschen Wirtschaft zum größten Multisport-Festival der Welt einlud. An den World Corporate Games, die alle ein bis zwei Jahre stattfinden (zuletzt im November 2017 in Houston, Texas) können Frauen und Männer aller Altersgruppen und Fähigkeiten teilnehmen. Im Laufe der Geschichte des Turniers wurden über 40 verschiedene Sportarten in den Wettbewerb aufgenommen, von Drachenbootrennen und Bowling über Fußball und Basketball bis hin zu Golf, Tennis und Laufen.

Hassan Al Ibrahim, amtierender Vorsitzender der Qatar Tourism Authority (QTA), kommentierte: „Es ist uns eine große Freude, im nächsten Jahr die World Corporate Games in Doha auszurichten. Die Durchführung von großen Veranstaltungen wie dieser unterstützt unsere Ziele für die Entwicklung des Sport- und Freizeittourismus in Qatar. Der Sport hat eine einzigartige Kraft, Menschen zusammenzubringen, und wir freuen uns darauf, dass dieses Ereignis die Botschaft unseres Landes, die Welt willkommen zu heißen, verstärkt.“

