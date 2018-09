Das Hannover Congress Centrum hat nach gut achtwöchiger Bauzeit das Future Meeting Space für Kunden und Besucher eröffnet.

Mit dem Future Meeting Space wird das HCC einen Raum schaffen, indem zukünftig Veranstaltungstechnik und Veranstaltungsdramaturgie im Rahmen dessen, was von Veranstaltern und Besuchern zukünftig erwartet wird, eine optimale Umgebung und Möglichkeiten bilden. Für die Ausstattung des Future Meeting Space haben dabei eine Reihe von Untersuchungen, die in den letzten Jahren zukünftige Veranstaltungsformate sowie Besucher und Veranstalterverhalten untersucht haben, eine wichtige Rolle gespielt. Die wesentliche Erkenntnis ist hierbei, dass die Interaktivität, die Kommunikationsintensität und das Netzwerken, sowohl analog als auch in digital, den zukünftig gemeinsam mit weiter wachsenden hybriden-Veranstaltungsplattformen gleichermaßen, sozusagen nebeneinander und komplementär, die Formate der Zukunft bestimmen werden.

Die sogenannten Whiteboard-Veranstaltungen stellen dementsprechend gleichermaßen Anforderungen an digitale und analoge Möglichkeiten der Tagungstechnik und der Veranstaltungsdramaturgie. Dafür wird das Future Meeting Space mit seinen logistischen und technischen Ausstattungsmöglichkeiten auf sehr vielfältige Art beste Voraussetzung anbieten. So kann das gesamte Mobiliar jederzeit von den Veranstaltungsteilnehmern zu Einzel-, oder Großgruppen angeordnet werden. Hochwertige Leinwände und Beamer, sowie komplett wiederbeschriftbare Oberflächen in allen Raumbereichen, ein besonderes Beleuchtungskonzept mit Zuordnung zu gruppendynamischen Effekten und eine modulare Strukturierung mit ganztägiger Komplettversorgung der Gastronomie aus dem Foyer, sind einige der für das Future Meeting Space entwickelten Ausstattungsmerkmale.

www.hcc.de