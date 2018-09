Der neue Medienwettbewerb mediaVAward sucht und prämiert herausragende Medienprojekte ausschließlich aus Verbänden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Mit diesem Wettbewerb wollen wir zeigen, wie intelligent, inspiriert und innovativ Verbände die interne und externe Kommunikation in allen Präsentationsformen heute gestalten“, so Wolfgang Lietzau, Herausgeber des „Verbändereport“. Einreichungen sind bis zum 26. November 2018 möglich.

www.media-v-award.de